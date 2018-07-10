توقيع اتفاقية بإعداد برامج تدريبية معتمدة دوليا ... رئيس الأمن العام يبحث التعاون الأمني مع وفد بريطاني المنامة في 10 يوليو / بنا / استقبل سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، وفدا من شرطة مقاطعة "دورهام" بالمملكة المتحدة برئاسة السيد رون هوغ مفوض الجرائم ، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين.

وتم خلال اللقاء ، بحث سبل التعاون والتنسيق الأمني في تبادل التجارب والخبرات التدريبية والفنية وآفاق تطويرها بما يسهم في رفع مستويات الأداء خاصة في المجالات الأمنية.



كما تم التوقيع على اتفاقية في مجال إعداد برامج تدريبية معتمدة دوليا ، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني.



في سياق متصل ، قام وفد شرطة مقاطعة دورهام بزيارة إلى عدد من إدارات وزارة الداخلية ، من بينها الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية ، حيث اطلع على ايجاز حول مركز الإعلام الأمني وآليات العمل في بث رسائل إعلامية متطورة وتحليل المضامين الإعلامية المختلفة .



كما زار الوفد مركز رعاية الأحداث ، حيث كانت في استقباله مدير عام الشرطة النسائية، وقام بجولة في مرافقه واطلع على ما يقدمه في مجال رعاية الأحداث، ومنها الاهتمام بالتعليم من خلال مدرسة مركز رعاية الاحداث وإقامة المسابقات الرياضية ومعارض لمنتجات الأحداث سواء في مجال الأشغال اليدوية أو النجارة أو الخياطة ، وزيارة المؤسسات والمرافق الهامة وتنظيم جولات خارجية والمشاركة في المسابقات الفنية والثقافية .



كما زار الوفد الأكاديمية الملكية للشرطة حيث كان في استقباله آمر الأكاديمية ومساعد رئيس الأمن العام للعمليات والتدريب ، واستمع الوفد إلى شرح عن النظام الدراسي بالأكاديمية وأهدافه وجودة التعليم فيها ونظام التعليم الالكتروني المطبق ، كما تجول الوفد بمرافق الأكاديمية والصفوف التعليمية ومبنى الدراسة.







م.ف.ق/س.ي



بنا 2000 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/07/10 - 50 : 11 PM