خلال ترؤس سموه لاجتماع اللجنة الأمنية.. سمو محافظ المحافظة الجنوبية يوجه بإقامة حملة توعوية للحد من حرائق السيارات المنامة في 10 يوليو/ بنا / ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اجتماع اللجنة الأمنية وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة الجنوبية بحضور الضباط الأعضاء من مختلف الجهات الأمنية المعنية.



وفي بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بأعضاء اللجنة، مشيدا سموه بالجاهزية العالية لرجال الأمن في مواجهة كافة التحديات والمتغيرات والوقوف على راحة وسلامة المواطنين بفضل توجيهات معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مؤكدا سموه أن المحافظة الجنوبية تحرص على المتابعة المستمرة مع كافة الجهات الأمنية لكل ما من شأنه تعزيز أركان الأمن بمختلف مناطق المحافظة.



بعد ذلك بحث سموه مع أعضاء اللجنة الأمنية أهم المواضيع والتحديات المتعلقة بالسلامة المرورية، حيث وجه سموه بإقامة حملة توعوية للتعريف بالمخاطر المحتملة جراء ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والاحتياطات اللازمة للحد من حرائق السيارات وكيفية التعامل معها.



كما استعرض سموه أبرز الحلول والآليات للحد من المخالفات المرورية الناتجة عن السلوكيات الخاطئة من قبل بعض مستخدمي الطرق وتجاوز السرعة المحددة في الطرقات العامة وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم.



وقد ناقش سمو محافظ المحافظة الجنوبية مع الأعضاء عدد من المواضيع المتعلقة بالأوضاع الأمنية بالمحافظة وذلك للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ودعم ركائز الأمن والأمان في ربوع المحافظة الجنوبية.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1842 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/07/10 - 51 : 09 PM