مملكة البحرين ترحب بقرار وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف ما يسمى سرايا الأشتر كمنظمة إرهابية المنامة في 10 يوليو / بنا / رحبت مملكة البحرين بقرار وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف ما يسمى سرايا الأشتر كمنظمة إرهابية، و أعربت عن شكرها وتقديرها للولايات المتحدة الامريكية الصديقة على هذه الخطوة التي تعكس الحرص على أمن واستقرار مملكة البحرين وتجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مؤكدة أن دعم الحلفاء المستمر عبر الإعلان عن الجماعات الإرهابية من شأنه أن يدعم الجهود الرامية إلى حماية الاستقرار والأمن الدوليين.



وتشدد مملكة البحرين على أن سرايا الأشتر من بين العديد من الجماعات المسلحة التي تتلقى دعمًا واسعًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث يشمل هذا الدعم نقل الأموال والأسلحة والمتفجرات، والتدريب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وأنها أعلنت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء وأفراد الأمن وتسببت في إلحاق أضرار بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.



وإذ تؤكد مملكة البحرين التزامها التاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة التهديدات المشتركة والقضاء على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، فإنها تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لمواصلة دعم جهود مكافحة الإرهاب وخلق بيئة أكثر أمانا للجميع.



وكانت الإدارة الأمريكية قد صنفت في شهر مارس 2017 قائدين من "سرايا الأشتر" ضمن قائمة الإرهابيين العالميين، ويأتي قرار الولايات المتحدة الأمريكية بعد تصنيف المملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي لسرايا الأشتر كمنظمة ارهابية، كما صنفت المملكة المتحدة سرايا وعد الله ، وسرايا الله الإسلامية ، وسرايا الإمام المهدي ، وسرايا الحيدرية ، وسرايا المختار كمنظمات إرهابية كذلك.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1841 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/10 - 45 : 09 PM