جلالة الملك المفدى يستقبل قائد سلاح الجو الملكي البحريني المنامة في 10 يوليو/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني ، والمقدم الركن طيار راشد خميس الزياني ، الذي تشرف بإهداء جلالته كتابه بعنوان ( الطيار الأول ومسيرة سلاح الجو الملكي البحريني ) و الذي يوثق بالصور دور جلالة الملك المفدى في تطوير سلاح الجو الملكي البحريني منذ تأسيسيه ضمن دعم جلالته لجميع أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.

وقد أثنى جلالة الملك المفدى على الجهد الطيب الذي تم بذله في إعداد هذا الكتاب القيم الذي يوثق مسيرة سلاح الجو الملكي البحريني، وما يشكله من إضافة جديدة إلى الإصدارات الهامة في المجالات العسكرية.



وأشاد جلالته بالإنجازات الرائدة التي حققها سلاح الجو الملكي البحريني منذ تأسيسه، وما تشهده قوة دفاع البحرين بكافة أسلحتها ووحداتها من تطور وتقدم عبر مسيرتها العريقة.



وأعرب حفظه الله عن تقديره للعمل الدؤوب الذي يقوم به منتسبو سلاح الجو الملكي وما يتمتعون به من كفاءة وروح معنوية عالية تعكس مدى جاهزيتهم لتأدية واجبهم في الذود عن الوطن ومسيرته وأمنه وأمن مواطنيه ، متمنياً جلالته للجميع كل التوفيق والنجاح.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1746 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/07/10 - 01 : 10 PM