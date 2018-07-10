جلالة الملك المفدى يستقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بجمهورية مصر العربية المنامة في 10 يوليو/ بنا / أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن إعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما وصلت إليه من مستويات متقدمة في العديد من المجالات، مشيداً بمواقف الشقيقة مصر المشرفة والداعمة للبحرين في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصافرية هذا اليوم السيد جبالي محمد المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال بجمهورية مصر العربية بمناسبة زيارته للبلاد.



ونوه جلالته بمثل هذه الزيارات الأخوية التي تسهم في تطوير أوجه التعاون الوثيق وتبادل التجارب والخبرات بين اتحادات نقابات العمال في البلدين بما يخدم القطاع العمالي والكوادر النقابية.



كما أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره للإسهامات التي قدمتها الخبرات المصرية لدعم مسيرة التنمية والبناء بمملكة البحرين طوال العقود الماضية، مشيداً بالجهود المتواصلة للجالية المصرية الشقيقة واسهاماتها في مختلف مؤسسات البلاد والتي تحظى بكل الترحيب والتقدير من أبناء البحرين.



كما أشاد جلالته حفظه الله بدور عمال البحرين في رفعة وتقدم وطنهم وأنهم موضع ثقتنا لكفاءتهم وخبراتهم في مختلف مواقع الانتاج.



وأكد جلالته أن مصر تمثل العمق الاستراتيجي والأمني للأمة العربية والإسلامية لما لها من مواقف تاريخية رائدة في الدفاع عن قضاياها والذود عن مصالحها.



ومن جانبه أعرب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بجمهورية مصر العربية عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على جهود جلالته المستمرة لتطوير العلاقات البحرينية - المصرية والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي على كافة المستويات، مشيداً بما حققته المملكة في ظل قيادته حفظه الله من إنجازات هامة على الصعيد العمالي بفضل القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج وتعزيز مسيرة سوق العمل في البحرين وحقوق العمال.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1746 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/07/10 - 02 : 10 PM