جلالة الملك المفدى يستقبل أنجال سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة رحمه الله المنامة في 10 يوليو/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الصافرية هذا اليوم أنجال سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة رحمه الله سمو الشيخ عبدالله بن راشد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن راشد بن عيسى آل خليفة سمو الشيخ إبراهيم بن راشد بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن راشد بن عيسى آل خليفة ، وقد رحب جلالة الملك المفدى بالجميع متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

وقد أعرب أنجال سمو الشيخ راشد بن عيسى آل خليفة رحمه الله عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك على هذا اللقاء داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة .





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1721 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/07/10 - 06 : 10 PM