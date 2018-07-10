وزير الأشغال يبحث مع السفيرة المصرية سبل التعاون المشترك المنامة في 10 يوليو/ بنا / استقبل سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف بمكتبه سعادة السيدة سهى إبراهيم الفار سفيرة جمهورية مصر العربية لدى المملكة.

واستعرض الوزير مع السفيرة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيدا بجهودها في سبيل تعزيز تلك الروابط في مختلف المجالات والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الروابط الأخوية بين المنامة والقاهرة، معرباً عن أمنياته الصادقة للسفيرة المصرية بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.



وتباحث الوزير مع السفيرة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية الاستفادة من الخبرات الهندسية والاستشارية للكوادر المصرية، بالإضافة الى التعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية من حيث تعزيز الصادرات المصرية للبحرين من الفواكه والخضار الطازجة.



وأشادت السفيرة المصرية بمتانة الأواصر التي تجمع الشعبين البحريني والمصري، معربة عن تقديرها للجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال في مجال البنية التحتية في مختلف محافظات مملكة البحرين، متمنياً للبحرين وشعبها مزيداً من النهضة والتطور.



م.ا.ب/س.ي/ع ذ



بنا 1718 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/07/10 - 29 : 08 PM