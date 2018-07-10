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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء اليابان التعاون الثنائي
2018/07/10 - 41 : 07 PM
جدة في 10 يوليو/ بنا / تلقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا اليوم من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي .
وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن التعازي لرئيس الوزراء الياباني والشعب الياباني بضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في اليابان.

كما جرى بحث أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفرص تطوير مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض عدد من مبادرات الرؤية السعودية اليابانية 2030 .

س.ي/ع ذ

بنا 1628 جمت 10/07/2018


عدد القراءات : 24         اخر تحديث : 2018/07/10 - 17 : 08 PM
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