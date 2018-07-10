محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الامريكي علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين أبوظبي في 10 يوليو / بنا / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات اليوم في أبوظبي معالي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

وذكرت وكالة انباء الامارات " وام " انه جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الاستراتيجي وحرص البلدين على تعميقها والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بجهودهما في مواجهة التطرف والإرهاب وتنظيماته ..إضافة الى سبل تعزيز الأمن و الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.



و استعرض الجانبان تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن و استقرار شعوبها إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





ع ذ



بنا 1439 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/10 - 44 : 05 PM