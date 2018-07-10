الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا بالستيا أطلقته المليشيا الحوثية تجاه محافظة الشقيق الرياض في 10 يوليو/ بنا / قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت ظهر اليوم إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل مدينة صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه محافظة (الشقيق) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات .



وأضاف المتحدث أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.





س.ي/ع ذ



بنا 1435 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/10 - 39 : 05 PM