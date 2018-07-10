5300 مراجع شهريا في قسم العيادات الخارجية .. رئيس قسم العيون: زيادة عدد المراكز الصحّية المزوّدة بكاميرات تصوير الشّبكية المنامة في 10 يوليو/ بنا / كشف رئيس قسم العيون بمجمع السلمانية الطبي التابع لوزارة الصحة الدكتور محمد نعيم عن وصول عدد من الأجهزة قريبا ستساهم في تطوير أداء قسم العيون وتعزيز خدماته المقدمة، لافتا إلى أن قسم العيون قد نجح في السنوات الأخيرة في الارتقاء بالأداء مما ساهم في إنجاز الكثير، كما سيتمّ خلال العام الحالي زيادة عدد المراكز الصحّية المزوّدة بكاميرات تصوير الشّبكية من سبعة إلى تسعة مراكز موزّعة على مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أنّ عدد المستفيدين من خدمات قسم العيون بمجمع السّلمانية الطّبي استمرّ بالزيادة خلال الأعوام الماضية، ليصِل العدد إلى 63537 مريضا استقبَلتهم العيادات الخارجيّة بقسم العيون خلال عام 2017 ، بمعدّل 5300 مراجعا في الشّهر بينَما بلغ عدد الحالات التي استَقبلها طوارئ قسم العيون خلال نفس العام 15152 حالة، بمتوسّط 1267 حالة في الشّهر.



وأضاف:" لقد أجرى قسم العيون بنجاح 985 عملية جراحية خلال عام 2017، من ضمنها 570 عملية لإزالة الماء الأبيض وزراعة العدسات، وعمليّات أخرى عديدة في تخصّصات (الجلوكوما ) وجراحة العيون التجميليّة، بالإضافة إلى عمليّات الشّبكية لعلاج مضاعفات اعتلال الشبكيّة السكّري وعلاج انفصال الشّبكيّة، حيث يقوم القسم بإجراء الكمّ الأكبر من هذه العمليّات على مستوى المملكة، ويتمّ تحويل معظم هذه الحالات من مختلف مستشفيات البحرين إلى مجمع السّلمانية الطّبي وذلكَ لتوافر الأجهزة والكوادِر القادرة على إجراء هذا النّوع من العمليّات".



وأوضح د. نعيم بأن تطوير قسم العيون باستخدام الأجهزة والآليات الحديثة يتماشى بشكل مواز مع تطوير الكفاءات والكوادر المهنية، مما يساهم في تحقيق الرؤى المرجوة من القسم في ظل متابعة سعادة وزيرة الصحة حيث تم ابتعاث عدد من الأطباء للتخصص في طب العيون للأطفال وعدد آخر للتخصص في الشبكية.



وقال:" إن تضاعف عدد المراجعين خلال الأعوام الماضية، يعكس ثقتهم ورضاهم عن جودة الخدمات الصحّية المقدّمة في قسم العيون وهذا وسام فخر لنا كمنتمين لقسم العيون بمجمع السلمانية الطّبي، وحافزٌ لنا للتمسّك بهذه المسؤوليّة والسّعي قُدُما لتقديم أفضل الخدمات للمواطن".



واشار د.نعيم الى إنّ قسم العيون يسعى دائما لمواكبة التطوّر المُستمر في مجال طبّ وجراحة العيون، من خلال توفير أحدَث الأجهِزة و التّقنيات لتشخيص و علاج أمراض العيون، مؤكدا إنّ الخطط المستقبليّة للقسم خلال الفترة القادمة تتضمّن توفير جهاز ليزر حديث لتثبيت القرنية "Crosslinking" لعلاج مرضى القرنيّة المخروطية، بالإضافة إلى جهاز يعتمد تقنية التصوير المقطعي للتماسك البصري الوعائي "OCT-Angio" لتصوير طبقات الشبكية و شبكة الأوعية الدموية الدقيقة في الشبكية، والذي يعتبر الأحدث والأمثل في تشخيص حالات إعتلال الشّبكيّة المُختلِفة.



كما يسعى القسم خلال الفترة القادمة إلى دعم الكوادر الوطنيّة من الأطبّاء الأخصّائيين للإنضمام إلى برامج الزمالة في التخصّصات الدّقيقة المختلِفة في طب و جراحة العيون في أرقى المستشفيات العالمية، ممّا سيعود بالنّفع مستقبلاً على جودة الخدمات الصّحيّة المقدّمة للمواطن، الذي كان ولا زال الأولويّة الأسمى لحكومتنا الرّشيدة مُمثّلةً بوزارة الصّحة.



ودشّن القسم مؤخراً برنامجا خاصّا لتأهيل وتدريب مُمرّضات ومشرفات مدارس المملكة على فحص النّظر الأوّلي لطلبة المدارس، لزيادة كفاءة تلك الكوادر في الكشف عن أي حالات لضعف النّظر لدى طلبة المدارس في وقت مبكّر يساعد على علاج تلك الحالات قبل تطوّرها، حيث قام عدد من أطباء القسم خلال العام الحالي بزيارات ميدانية لبعض مدارس البحرين قاموا خلالها بإلقاء المحاضرات و تنظيم ورش عمل في هذا الشّأن".



وكانت البحرين قد شهدت بداية عام 2017 تدشين عيادة تأهيل ضعاف البصر كأوّل عيادة مختصّة بتأهيل ضعاف البصر في البحرين والمنطقة.



الجدير بالذكر أن البحرين دشنت في شهر أبريل الماضي أوّل عيادة من نوعها للعناية بمرضى القرنيّات المخروطيّة، من خلال توفير أجهزة و كوادر متخصّصة في تحديد قياسات العدسات الخاصة لهذه الفئة من المرضى ووضع الخطة العلاجيّة المناسبة لكل مريض بالتنسيق مع الاستشاري المُختَص، وأسهم ذلك في حصول هؤلاء المرضى على رعاية خاصّة و مواعيد أقرب، كما يقوم القائمون على هذه العيادة المتخصصة بالتنسيق مع وزارة الصّحة لطلب و توفير تلك العدسات للمرضى بشكل مجّاني.



ويمثّل افتتاح هذه العيادة انجازا هامّا يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى بقسم العيون، ويأتي ضمن استراتيجية القسم للسّعي للتحسين والتطوير ومواكبة التقدّم المستمر في طب و جراحة العيون على مستوى العالم.



كتبت/ رشا الابراهيم





م.ا.ب/س.ي/ع ذ



بنا 1430 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/10 - 42 : 05 PM