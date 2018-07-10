مصرع العشرات من الميليشيا الحوثية في عملية نوعية نفذها الجيش اليمني في باقم شمالي صعدة صعدة في 10 يوليو / بنا / لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون اليوم إثر عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة قتالية خاصة في قوات الجيش اليمني بجبهة باقم شمالي محافظة صعدة باليمن.



وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش في تصريح لموقع /سبتمبر نت/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن وحدة قتالية خاصة من اللواء نجحت في تنفيذ عملية عسكرية نوعية وخاطفة على مواقع الميليشيا في منطقة ابواب الحديد بمديرية باقم اسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المتمردين .



وأوضح ان الوحدة القتالية تمكنت من استعادة كميات كبيرة من الاسلحة كانت بحوزة الميليشيا الانقلابية شملت قذائف "ار بي جي" وقذائف الهاون، وكميات كبيرة من الألغام المتنوعة، وعشرات الصفائح من الذخائر المختلفة، لافتاً إلى أنهُ تم العثور على كميات كبيرة من مادة "T.N.T" ، كانت تستخدمها الميليشيا الانقلابية في صناعة المتفجرات.



وأكد قائد اللواء الخامس أن الميليشيا تعيش ايامها الاخيرة اثر تهاوي مواقعها وتزايد ضحاياها، نتيجة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي والتي كان آخرها تدمير مخازن للسلاح ومنظومة اتصالات تابعة لها مما أدى الى عرقلة تحركاتها وارباك صفوفها.





س.ي/ع ذ



بنا 1421 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/10 - 25 : 05 PM