وزير الاعلام السعودي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين موسكو في 10 يوليو / بنا / التقى وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد في موسكو اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف .



وذكرت وكالة الانباء السعودية انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات مع التركيز على تعزيز التعاون في مجال المعلومات، كما تطرقا إلى بعض الجوانب الحيوية على جدول أعمال الشرق الأوسط .





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بنا 1419 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/10 - 22 : 05 PM