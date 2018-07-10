الناتو يعلق أهمية كبرى على الشراكة مع دول مبادرة اسطنبول للتعاون بروكسل في 10 يوليو / بنا / تتزامن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل هذا الأسبوع مع مرور 14 عاماً على مبادرة اسطنبول للتعاون التي اطلقها الناتو في إسطنبول في يونيو 2004 ، وهي المبادرة التي تقدم لدول الخليج العربي امكانية التعاون الأمني ​​الثنائي مع التحالف للمساهمة في الأمن العالمي والإقليمي على المدى الطويل.



وقد انضمت مملكة البحرين الى المبادرة في فبراير 2005 .



وكانت مملكة البحرين قد أعلنت بوضوح أنها تركز على التعاون السياسي والدبلوماسي، وتبادل وجهات النظر والخبرات في مجالات الدفاع والأمن والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية المدنية والناشئة.



وقد رحبت المملكة بالتزام منظمة حلف شمال الأطلسي، الذي تم التعبير عنه في قمة وارسو عام 2016، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود المجتمع الدولي في إبراز الأمن خارج حدود الناتو من خلال زيادة الحوار والتعاون العملي مع الدول الشريكة.



وفي يناير من العام الماضي، افتتح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ المركز الإقليمي لمبادرة اسطنبول للتعاون في الكويت، قائلا إنه سيكون "مركزًا حيويًا للتعاون بين التحالف وشركائه الخليجيين."



وقال "إننا نواجه تهديدات أمنية مشتركة مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة والهجمات الإلكترونية، ونحن نشترك في نفس التطلعات من أجل السلام والاستقرار ولذلك من الضروري أن نعمل معاً بشكل وثيق. لقد طورنا الآن برامج تعاون فردية مع جميع شركائنا الخليجيين."



وكثيراً ما يشيد المسؤولون في حلف الناتو بالمركز كأداة متميزة في مسيرة التعاون مع بلدان مبادرة اسطنبول للتعاون.



ويشعر الطرفان بأنهما قطعا شوطاً طويلاً على مر السنين ونجحا في بناء ثقافة متنوعة وثريّة من التعاون والشراكة.



وصرح مسؤولون في مبادرة اسطنبول للتعاون وفي منظمة الناتو إنهم سعداء بنتيجة المبادرة حتى الآن، التي تحققت من خلال المشاورات المنتظمة والتعاون الفردي العملي.



وكانت دول مبادرة اسطنبول للتعاون قد أبرزت بوضوح التحديات الأمنية التي تواجهها في منطقة متقلبة وكيف يمكن لحلف الناتو أن يلعب دورًا في المساعدة على مواجهتها.



ومن جهته، قام حلف الناتو بإظهار أنه لا يسعى إلى عسكرة دول مبادرة اسطنبول للتعاون، بل أنه يري أن يساعدها على اكتساب الخبرة الكافية لتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات في بيئة أمنية سريعة التغير.



ويبدو أن الاشكال التي واجهها حلف الناتو في بداية شراكته مع دول مبادرة اسطنبول للتعاون قد تم التغلب عليها من خلال فهم أفضل للوضع في المنطقة وزيادة التقدير للمنفعة المتبادلة والتي أعقبها تحقيق روابط قوية أقيمت على مدى سنوات عديدة من التعاون.



وقد أوضح مسؤولو الناتو أنهم يعلقون أهمية كبيرة على شراكتهم مع دول مبادرة اسطنبول للتعاون.



ويتوقع ان يتم خلال القمة الإعلان عن تدابير جديدة لتعزيز أدوات التعاون السياسي والعملي وتبادل المعلومات.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1416 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 76 اخر تحديث : 2018/07/10 - 18 : 07 PM