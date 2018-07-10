الرئيس اليمني يلتقي في عدن المبعوث الأممي لبلاده عدن في 10 يوليو/بنا/ التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث والوفد المرافق له في زيارته الثانية للعاصمة المؤقتة عدن بحضور رئيس الوزراء اليمني الدكتور احمد عبيد بن دغر للوقوف على آفاق السلام وإمكاناته المتاحة.





وأكد الرئيس اليمني خلال اللقاء رغبته والشعب اليمني ودول التحالف العربي للسلام التي لا يعي معناها ومفهومها الانقلابيين الحوثيين ويستدعونها فقط ظاهرياً عند شعورهم بالتراجع والانكسار مشيراً إلى ممارسات المليشيا الحوثية الإيرانية وعبثها بالمساعدات الإنسانية وتهريب الأسلحة الإيرانية وتكريس موارد الميناء لإطالة أمد حربها على الشعب اليمني، فضلا عن اعتداءاتها المتكررة على الملاحة الدولية وتهديد دول الجوار.



واكد المبعوث الاممي انه سيعمل على التشاور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة المتسقة مع مرجعيات السلام والتأكيد على الجوانب الإنسانية في هذه المرحلة.





س.ي



بنا 1356 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/10 - 02 : 05 PM