سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 10 يوليو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر وامتنان من سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين اشاد فيها بعطاء سموه الوافر في مختلف المجالات وخاصة في مجالات العمل التنموي والاقتصادي منوهاً بالجهود الطيبة التي بذلها سموه على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص.



وفيما يلي نص البرقية:



صاحب السمو الملكي الأمير/ خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه

رئيس الوزراء الموقر



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



أتشرف بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الأسرة التجارية والصناعية في مملكة البحرين بأن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى آيات الاعتزاز والتقدير والإجلال، مشيدين بعطاء سموكم الوافر في مختلف المجالات وخاصة مجالات العمل التنموي والاقتصادي، منوهين في هذا الصدد بالجهود الطيبة التي بذلتموها حفظكم الله ولازلتم على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص التي جاء دعمها ضمن محاور سياستكم الحكيمة ورؤيتكم الثاقبة للدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في الاقتصاد الوطني.



أننا يا صاحب السمو الأمير نقدر عالياً ما قدمتموه وتقدمونه من دعم لا محدود ومساندة كبيرة للغرفة وللقطاع التجاري، ونقدر عالياً ما طرحتموه وتطرحونه حفظكم الله من توجيهات ومرئيات ورؤى وأفكار نيرة وقيّمة تجاه مستقبل العمل الاقتصادي، ونثمن عالياً في هذا الصدد توجيهاتكم الكريمة للجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسة التصورات والملاحظات التي رفعها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الى سموكم الكريم في المواضيع التي تتعلق بالنشاط التجاري ودفع نماء الأعمال التجارية، والمتعلقة على وجه الخصوص بتعديل المادة (54) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 بخصوص احتساب ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص.



وإننا يا صاحب السمو إذ نشيد بهذه الخطوة فأننا نؤكد لكم بأنها تعكس مدى الحرص الذي تولونه حفظكم للقطاع الخاص البحريني وتمكينه ليقوم بواجبه ومسئولياته في عملية البناء والتنمية في هذا العهد الزاهر، وهو يؤكد كذلك توجهاتكم الكريمة والرؤية المستقبلية التي تتبنونها حفظكم الله ورعاكم وحكومتكم الموقرة الهادفة إلى تحقيق المزيد من النمو والتطور الاقتصادي في مملكة البحرين.



في الختام نكرر شكرنا واعتزازنا على كل ما تقدمونه سموكم من دعم ومساندة للقطاع الخاص بكل قطاعاته وأنشطته، داعين الله عز وجل أن يمتعكم دوماً بنعمة الصحة والعافية لتواصلوا مسيرة الخير والعطاء، ومتمنين من المولى العلي القدير لكم دوام التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من التطور التنموي والحضاري والاقتصادي لهذه المملكة الغالية في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.



وتفضلوا يا صاحب السمو بقبول اصدق مشاعر الاحترام والتقدير،

ودمتم بعون الله سالمين.





سمير عبدالله ناس

رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين



ن.ف/س.ي



بنا 1355 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/07/10 - 02 : 05 PM