مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات غذائية للنازحين من الحديدة في عدن ولحج عدن في 10 يوليو / بنا / وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مساعدات غذائية للنازحين من الحديدة إلى محافظتي عدن ولحج المقيمين في مخيم الرباط ومدرسة المصعبين حيث تم توزيع السلال الغذائية التي تزن 22 طنا و200 كيلو غرام يستفيد منها 1800 نازح.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا التوزيع يأتي في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 269 مشروعًا .





م.ف.ق/س.ي



بنا 1340 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/10 - 45 : 04 PM