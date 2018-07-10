الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع سفيري اليمن وأوزبكستان لدى السعودية الرياض في 10 يوليو / بنا / اجتمع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء 10 يوليو الجاري، مع الدكتور السفير شايع محسن الزنداني سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية.

تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة الى آخر مستجدات الأوضاع السياسية و الأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية.



كما اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم مع أولوغبيك مقصدوف سفير جمهورية أوزباكستان لدى المملكة العربية السعودية، وهنأه بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة العربية السعودية ، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية.



تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية أوزباكستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ل.ب/ع ع



بنا 1251 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/07/10 - 15 : 04 PM