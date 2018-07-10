سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى يستقبل سعادة سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين المنامة في 10 يوليو / بنا / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله هذا اليوم سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة توليه مهام عمله الدبلوماسي الجديد في المملكة.



وخلال اللقاء هنأ سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى سعادة السفير الاماراتي بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله دعما وتعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، وما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من تقدم وتطور في كافة المجالات.



وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة والراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، مشيداً سموه بالمكانة الطيبة والإنجازات التي وصلت اليها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على كافة المستويات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



من جانبه أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة عن سعادته بلقاء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، مؤكدا حرصه على تنمية العلاقات البحرينية الإماراتية والوصول بها الى آفاق أوسع وتعاون اشمل في شتى المجالات، مشيدا سعادته بالنهضة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله.



أ.أ/ع ع



بنا 1248 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/07/10 - 02 : 05 PM