وزير الخارجية يجتمع مع وزير خارجية اليمن ويؤكد دعم مملكة البحرين في تثبيت الشرعية في اليمن بكين في 10 يوليو / بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، مع معالي السيد خالد حسين محمد اليماني وزير خارجية الجمهورية اليمنية، وذلك على هامش مشاركة معالي وزير الخارجية في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية.



وخلال الاجتماع، جدد معالي وزير الخارجية التهنئة لمعالي السيد خالد حسين محمد اليماني بمناسبة تعيينه وزيرًا للخارجية بالجمهورية اليمنية، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح، معربًا معاليه عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية مع الجمهورية اليمنية، مؤكدًا معاليه على دور مملكة البحرين والأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في دعم وتثبيت الشرعية في اليمن، ولكل ما فيه أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ومواصلة جهودهم ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى يسود السلم كافة أنحاء اليمن وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، وبما يحفظ لليمن وحدته وسلامة أراضيه ويمنع التدخل الخارجي في شؤونه ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والرخاء.



من جانبه، ثمن معالي السيد خالد حسين محمد اليماني المواقف الأخوية لمملكة البحرين ودعمها المتواصل للجمهورية اليمنية على مختلف الأصعدة، والتي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتعكس سياسة مملكة البحرين الراسخة في دعم الأشقاء، وتجسد الدور المهم الذي تقوم به مملكة البحرين في أمن واستقرار المنطقة، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.



ن.ف/ع ع



بنا 1245 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/10 - 02 : 04 PM