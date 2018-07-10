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وزير الخارجية يستعرض مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية مسار العلاقات الاخوية وآخر التطورات في المنطقة
2018/07/10 - 50 : 03 PM
بكين في 10 يوليو / بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بأخيه معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة معالي وزير الخارجية في الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مسار العلاقات الاخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتميز به من تقدم وازدهار على المستويات كافة.

كما تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع وآخر التطورات في المنطقة.

أ.أ/ع ع

بنا 1240 جمت 10/07/2018


عدد القراءات : 62         اخر تحديث : 2018/07/10 - 01 : 04 PM
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