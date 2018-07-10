مجموعة ممتلكات تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم المنامة في 10 يوليه/ بنا / نظمت شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، اليوم حملة للتبرع الطوعي بالدم بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والذي صادف خلال شهر رمضان المبارك، ويهدف هذا اليوم العالمي إلى الإشادة بالمتبرعين وإلقاء الضوء على أهمية التبرع المنتظم بالدم.



وبهذه المناسبة علّقت السيدة سهى مبارك مطر، رئيس قسم الشؤون الإعلامية والحكومية لدى ممتلكات بقولها: "قامت شركة ممتلكات بالعمل على تنظيم حملات للتبرع الطوعي بالدم بصورة منتظمة منذ العام 2012م تقديرًا منها لمدى أهمية هذه الخدمة الإنسانية، حيث تساهم مثل هذه المبادرات في إعطائنا الفرصة جميعًا لإدراك مدى إمكانياتنا في مجال المساهمة في العالم من حولنا، فمن خلال التطوع للتبرع بالدم فإننا نلعب دورًا هامًا في عملية ضمان توفر إمدادات كافية ومنتظمة من الدم ذي النوعية الجيدة للمستشفيات لأغراض عمليات نقل الدم أو الاحتياجات الطبية والاجراءات الجراحية المختلفة".



والجدير بالذكر أنه تم تنظيم حملة التبرع الطوعي بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي التابع لوزارة الصحة في مبنى آركابيتا في خليج البحرين، بمشاركة أكثر من 60 شخصًا من موظفي مجموعة ممتلكات في مملكة البحرين بالإضافة إلى الشركات العاملة في مبنى آركابيتا بما في ذلك أفراد عائلات الموظفين وأصدقاؤهم، حيث تم التبرع بالدم بعد القيام بإجراء الفحوصات اللازمة والحصول على موافقة الطبيب المتواجد.



وأضافت السيدة مطر قائلة "يسرني وبالنيابة عن إدارة ممتلكات أن أتقدم بالشكر لجميع المشاركين ممن حضروا اليوم بكثافة لدعم هذا الهدف النبيل والذين قدموا مثالًا يحتذى به، وكل الشكر أيضًا لفريق العمل الطبي الخاص ببنك الدم المركزي وإدارة مبنى آركابيتا على ما قدموه من دعم ومساندة بهدف إنجاح هذه الحملة".



ن.ف/ع ع



بنا 1216 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/07/10 - 21 : 03 PM