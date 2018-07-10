خلال استقباله السفير الإماراتي.. وزير العدل يشيد بعمق العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين المنامة في 10 يوليو / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه اليوم بالديوان العام للوزارة، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين.

وحضر اللقاء السيد علي يوسف النعيمي الوزير المفوض بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة، والآنسة دانة الزياني وكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال.



ورحب معالي وزير العدل بسعادة سفير دولة الامارات العربية المتحدة، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، وما يشهده التعاون المشترك من تطور ونماء مستمر في شتى المجالات، بما في ذلك المجال العدلي، متمنيًا للسفير كل التوفيق في مهام عمله الجديد، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة دوام التقدم والازدهار.



وخلال اللقاء، تم بحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقانوني، حيث قدم معالي الوزير شرحاً حول أبرز مشاريع الوزارة التطويرية.







أ.ا.ش/ع ع



بنا 1214 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/07/10 - 30 : 03 PM