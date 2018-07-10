مجلس الوزراء السعودي يرحب بانعقاد المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في أفغانستان

جدة في 10 يوليو / بنا / رحب مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بانعقاد "المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان" الذي تستضيفيه السعودية في جدة ومكة المكرمة اليوم وغداً.



ويشارك في المؤتمر الدولي، كبار العلماء في أفغانستان ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم، للمساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.



وأوضح وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، أشاد باتفاقية حماية المعلومات المصنفة والمحمية بين السعودية وفرنسا التي وقعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي.



وبين أن مجلس الوزراء، أكد أن تصدر السعودية الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2018 وفقاً للتقرير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA، يجسد حرص السعودية ودعمها للعمل الإنساني والإغاثي، للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن والوقوف معهم حتى انتهاء أزمتهم الإنسانية التي يمرون بها.



وعبر المجلس، عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي، ووزارة الداخلية الصومالية، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي تونس والصومال مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مجدداً التأكيد على وقوفها وتضامنها مع البلدين ضد الإرهاب والتطرف بمختلف صوره وأشكاله.



وأعرب المجلس عن عزاء السعودية ومواساتها للجمهورية التركية حكومة وشعباً ولأسر المتوفين في حادث خروج أحد القطارات عن مساره، وكذلك لحكومة وشعب اليابان وأسر المتوفين، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مناطق عدة في اليابان، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



ع ع



بنا 1131 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/07/10 - 37 : 02 PM