تدريب الموظفين والعاملين في بريد البحرين على النظام الجديد (RFID) المنامة في 10 يوليو / بنا / سعيًا من وزارة المواصلات والاتصالات بالارتقاء بالخدمات التي يقدمها بريد البحرين، التقي سعادة الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد لبريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات السيد أنتاو جونكالو الخبير في اتحاد البريد العالمي من قسم الجودة والتي جاءت زيارته تزامنًا مع تركيب نظام برنامج الرصد العالمي لقياس الأداء (RFID) لبريد البحرين أسوةً بالدول الأعضاء في الاتحاد، والذي من شأنه أن يعزز قدرة بريد البحرين على تقديم خدماتٍ نوعية متطورة ومتماشية مع الأنظمة الحديثة.





وقال سعادة الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة "لقد تم تدريب الموظفين والعاملين في بريد البحرين على النظام الجديد ومتطلباته من قبل الخبير في اتحاد البريد العالمي والتي امتدت زيارته ثلاثة أيام بغية الوصول إلى أقصى درجة من الفاعلية المطلوبة في الأداء وخدمة العملاء، وحرصًا من الوزارة على ضمان سير العمل بالوتيرة المطلوبة وتقديم الخدمات في بريد البحرين على أكمل وجه في حالة اعتماد النظام وتركيبه بشكل نهائي".



على صعيد آخر، وضمن المهام المناطة للسيد أنتاو جونكالو، فقد تمت زيارة شركة خدمات مطار البحرين (باس) بغرض عمل مسح ميداني ودراسة آلية تركيب نظام الرصد عالمي (RFID) الذي سيكون متصلا مع باقي المكاتب البريدية بالمملكة.



وتجدر الإشارة، إلى ان نظام (RFID) يهدف إلى معرفة حالة البعائث إذا ما تم إرسالها خارج البحرين، وتعتبر هذه الخطوة تسهيلًا لعملية المتابعة والرصد من بريد البحرين للمواد المصَّدرة من المملكة إلى جميع دول العالم وتقديم الاستفسارات حول المواد البريدية في حال ورود شكاوى حول تأخّر وصولها، وفي هذا الإطار فقد تمت زيارة الخبير لمجمع الفرز البريدي لفحص نظام الرصد العالمي لقياس مدى فاعليته على أرض الواقع، وللحرص على تطبيق الموظفين لمتطلبات النظام الجديد للوصول إلى تقديم الخدمة المطلوبة.



وفي ختام زيارته، اعرب الخبير في اتحاد البريد العالمي السيد أنتاو جونكالو عن ارتياحه لما يقدمه بريد البحرين من خدمات بريدية مميزة، وعن دعم الاتحاد البريدي العالمي لبريد البحرين للوصول الى المؤشر المعتمد لجودة الاداء العالمي.



ح ب/خ.س



بنا 1111 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/10 - 22 : 02 PM