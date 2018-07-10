النصوح يشكر سمو رئيس الوزراء لتوجيهاته بتطوير شبكة الطرق العامة وخاصةً قرى المحرق المنامة في 10 يوليو / بنا / تقدم السيد علي بن عبدالله النصوح ممثل الدائرة السادسة في مجلس المحرق البلدي بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وذلك لتوجيهات سموه السديدة بتطوير شبكة الطرق العامة وخاصةً قرى المحرق من خلال تطوير الشارع الدائري وشارع ريّا الحيوي الذي يخدم قرى قلالي وسماهيج والدير وكافة مناطق المحرق.



وقال النصوح إن هذه التوجيهات أتت في وقتها حيث أن المحرق باتت شوارعها مزدحمة، في حين أن منافذها وطرق العبور من منطقة إلى أخرى آخذة بالتطور التدريجي وهو جهد مشكور من الحكومة ومن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ولكن من الضروري تسريع عجلة العمل في هذا الشأن من أجل مواكبة التوسع العمراني المضطرد والزيادة البشرية في عدد السكان.



وتابع النصوح أن شارع ريّا من الشوارع الرئيسة في المحرق والذي يصل ما بين مدن وقرى ونقاط استراتيجية وآن الأوان لكي يتسع هذا الشارع إلى مسارين مزدوجين في الاتجاهين من أجل حماية السواق والمارة أولاً من الخسائر في الأرواح والممتلكات، ومن ثم لتسهيل الحركة المرورية واختصار وقت العبور ليقضي الناس مصالحهم بدون تعطيل ليشاركوا في عجلة التحصيل العلمي والعملي ويرفعوا اسم المملكة في كل مفصل.



وأضاف النصوح "في سياق الخدمات فقد حظيت سماهيج والدير بالعديد من مشاريع التطوير حيث إيجاد المنافذ والاستملاكات الكثيرة ومن أهمها استملاك عقارات في محيط عين ريّا التاريخية حفاظاً عليها من الاندثار وذلك تلبيةً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر متجاوباً مع مناشداتنا في هذا الشأن، كما أن الدائرة موعودة بالمرافق الترفيهية بعد رفعها ومتابعتها من قبل عضو مجلس المحرق البلدي ومنها حديقة وممشى ومجمع تجاري ناهيك أن العضو يتابع إعادة إحياء مشروع إعادة بناء البيوت القديمة والآيلة للسقوط ومشروع تنمية المدن والقرى وعوازل الأمطار وإصلاحات البنية التحتية وغيرها".



وختاماً تقدم النصوح بخالص آيات الثناء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله الذين لا يألون جهداً في سبيل توفير متطلبات الحياة الهانئة لمواطنيها من خلال العناية بالتنمية البشرية وتوفير البنية التحتية الملائمة والخدمات التي تتصل بحياتهم اليومية مما جعل المملكة تتبوأ مركزاً متقدماً ضمن قائمة الدول التي تقدم أفضل الخدمات الحكومية وأرقاها.



ح ب/ع ع



بنا 1109 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/10 - 20 : 02 PM