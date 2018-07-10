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الأمانة العامة تناقش سبل التعاون مع جمهورية أوروغواي
2018/07/10 - 05 : 02 PM
الرياض في 10 يوليو/ بنا / استقبل الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم سفير جمهورية الأوروغواي لدى المملكة العربية السعودية السيد كارلوس بينتانكور، بمقر الأمانة العامة بالرياض.
وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية أوروغواي في جميع المجالات، خاصة الثقافية والاقتصادية والسياسية.
وجمهورية أورغواي هي أحد الأعضاء المؤسسيين لمنظمة ميركوسور، والتي يرتبط مجلس التعاون معها بالاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي التي تم التوقيع عليها عام 2005، وتتولى أوروغواي حاليا رئاسة منظمة ميركوسور.


ل.ب/خ.س

بنا 1049 جمت 10/07/2018


عدد القراءات : 15         اخر تحديث : 2018/07/10 - 05 : 02 PM
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