المؤسسة الخيرية الملكية تقيم ورش تدريبية في خيمة نخول المنامة في 10 يوليو / بنا / شاركت المؤسسة الخيرية الملكية في خيمة نخول التي تقيمها هيئة البحرين للثقافة والآثار ضمن فعاليات صيف البحرين، من خلال إقامة العديد من الورش التدريبية للأطفال ما بين 8 الى 11 عاما ، إلى جانب عرض لوحات أبناء المؤسسة للبيع في ركن الفنان الصغير، بالإضافة إلى مشاركة أبناء المؤسسة في فعاليات الخيمة المتنوعة.

وقدم موظفو المؤسسة العديد من الورش التدريبية والمتنوعة منها ورشة الألعاب الإغاثية، ورشة الكولاج، الرسم، الزراعة، وورشة العطاء، حيث حظيت الورش على اقبال وتفاعل من الاطفال المشاركين.



وتتوجه المؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة البحرين للثقافة والآثار على التعاون الكبير وإتاحة الفرصة للمؤسسة للمشاركة في خيمة نخول.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1023 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/07/10 - 41 : 01 PM