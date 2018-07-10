رئيس الغرفة يشيد بجهود السفير التونسي في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين المنامة في 10 يوليو / بنا / أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس بدور سعادة سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى المملكة السيد محمد بن يوسف في فتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين، وعلى جهوده البارزة طيلة فترة عمله في البحرين في تشجيع إقامة المشاريع المشتركة، ودوره الفاعل في العمل على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الغرفة مع سعادة السفير محمد بن يوسف، بحضور الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي السيد عارف أحمد هجرس، وعضو مجلس الإدارة السيد أحمد صباح السلوم.



وأثنى ناس خلال لقائه ببيت التجار بالسفير التونسي، بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي، على جهوده واهتمامه بتعزيز العلاقات والعمل المشترك بين بلاده والبحرين، مشيداً بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، ومتمنياً له التوفيق والسداد في مهامه المقبلة.



من جانبه، أعرب السفير التونسي عن شكره الجزيل لرئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين للتعاون الذي أبدوه معه طيلة فترة عمله بالمملكة، مبيناً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ينتظرها المزيد من التطور بفضل جهود حكومتي البلدين وبفضل مبادرات أصحاب الأعمال والقطاع الخاص في تونس والبحرين، معرباً عن أمله في تحقيق جميع طموحات وتطلعات الفعاليات التجارية البحرينية والتونسية.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1015 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/07/10 - 42 : 01 PM