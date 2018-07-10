محافظ العاصمة يشارك في الاجتماع العام للقمة العالمية للمدن بسنغافورة

سنغافورة في 10 يوليو/ بنا / شارك معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة في الاجتماع العام للقمة العالمية التاسعة لأمناء المدن بجمهورية سنغافورة، والذي عقد تحت رعاية نائب رئيس الوزراء السنغافوري السيد تيو تشي هيان، وسط حضور كبار المسؤولين بالحكومات والمؤسسات العالمية والمحافظين وعمداء المدن من مختلف دول العالم.



وتضمن الاجتماع حلقات نقاشية وحوارية متنوعة، شملت عدة محاور من أبرزها آليات وسبل تطوير المدن، والتغير المناخي، وإدارة المياه، والتحديات البيئة، وإدارة المواصلات، إضافة إلى مناقشة أهمية الابتكار واستحداث حلول تساهم في تحسين العيش بالمدن.



‎ونوه معالي المحافظ، في تصريح له على هامش الاجتماع، بأهمية الاستفادة والاسترشاد بتجارب المدن والمشاريع المشاركة بالقمة، وبحث إمكانية استنساخها وتطويرها بما يتواءم مع الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن الاجتماع أتاح للمشاركين الاطلاع على أفضل سياسات واستراتيجيات التخطيط الحضري المعاصر على النطاق العالمي، وآليات ملاءمة مشاريع تطوير البنى التحتية مع البيئة الطبيعية، إضافة إلى التعرف عن كثب على الممارسات والمبادئ الصحيحة والفعالة في مجال تطوير المدن واستدامتها.



كما شهد معالي المحافظ حفل جائزة "لي كوان يو للمدن العالمية" الذي أقيم على هامش أعمال القمة، برعاية رئيسة جمهورية سنغافورة السيدة حليمة يعقوب، حيث قامت بتكريم عمدة مدينة سول الكورية الجنوبية السيد باك وون سون بالجائزة للعام 2018، والتي تمنح كل سنتين لإحدى المدن التي تقوم بأفضل ممارسات في الحلول العمرانية والحضرية المبتكرة لجعل المدينة مستدامة بشكل أفضل.





ل.ب/خ.س



بنا 0950 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/07/10 - 10 : 01 PM