عشرة قتلى اغلبهم مدنيون في هجوم انتحاري استهدف قوات الامن الافغانية

جلال اباد في 10 يوليو / بنا / قتل عشرة اشخاص على الاقل غالبيتهم مدنيون عندما فجر انتحاري نفسه قرب آلية لقوات الامن الافغانية في مدينة جلال اباد شرق افغانستان.



واعلن المتحدث باسم حاكم الولاية عطاالله خوغياني لوكالة فرانس برس، ان اغلب قتلى التفجير من المدنيين وعددهم ثمانية على الاقل، فيما اصيب اربعة اشخاص آخرين بجروح، كما ادى التفجير الى اشتعال النيران في محطة وقود مجاورة.



وسجلت جلال اباد، عاصمة ولاية ننغرهار، مؤخرا العديد من الهجمات، في احدث حلقة من اعمال العنف الدامية التي تهز افغانستان.







خ.س



بنا 0924 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/10 - 36 : 12 PM