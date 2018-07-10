إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال ثمانية خلال حملة دهم واقتحامات رام الله في 10 يوليو / بنا / أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل ثمانية آخرون خلال حملة اعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي جبل أبو رمان والحاووز في مدينة الخليل وأطلقت الرصاص، ما تسبب بإصابة شاب برصاصة ، نقل على إثرها للمشفى وقد وصفت حالته بالمتوسطة، فيما اعتقلت شابًا آخرًا في نفس المكان.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية للوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها وتوقيف أحدهم عند حاجز أمني في مدينة جنين وشمال بيت لحم، وبلدتي قباطية والظاهرية، وقريتي صانور والعرقة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية واعتقلت فلسطينيًا، واستولت على مركبتين بعد تفتيش منزله.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات حلحول وسعير، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.



ع.ح





خ.س



بنا 0912 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/10 - 33 : 12 PM