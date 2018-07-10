وفد وزارة شئون الشباب الرياضة يزور اليابان لتعزيز العلاقات الشبابية طوكيو في 10 يوليو / بنا / زار وفد من وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة الوكيل المساعد للتخطيط والترويج وفاء العمادي، اليابان بهدف تطوير العلاقات الشبابية والرياضية بين مملكة البحرين واليابان وبحث سبل التعاون المشترك بما يعود بصورة ايجابية على الحركة الشبابية والرياضة في كلا البلدين.



وخلال لقاء وفد الشباب والرياضة مع المسئولين عن الحركة الشبابية والرياضية اليابانية تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الشبابية وتقوية العلاقات عبر تأطيرها بصورة متميزة تضمن إقامة برامج شبابية مشتركة وتبادل زيارات الوفود الشبابية والاستفادة من كلا التجربتين من أجل الارتقاء بالشباب في كلا البلدين الصديقين.



وخلال الزيارة أطلع الوفد البحريني على التجربة اليابانية في المجال الشبابي والبرامج التي تقدمها اليابان للشباب التي تهتم بمختلف الجوانب بالإضافة الى الاطلاع على افضل الممارسات في إدارة المراكز الشبابية، واهم البرامج التي يتم اعدادها للشباب في تلك المراكز.



كما أطلع الوفد على المراكز المتخصصة والتي تساهم في بناء قدرات الشباب وتوفير البيئة الملائمة لفهم أساسيات العلوم والتكنولوجيا وتوفير بيئة ملائمة للباحثين الشباب والمؤسسات الخاصة والمساهمة في نشر وتعزيز العلوم والتكنولوجيا.



وبهذه المناسبة أكدت الوكيل المساعد للتخطيط والترويج أن زيارة الوفد لليابان واجتماعاته مع نظرائه من مختلف القطاعات الشبابية تأتي في إطار التعاون المشترك بين البحرين واليابان في المجال الشبابي مشيرة إلى أن الزيارة حققت أهدافها بالاستفادة من التجارب الشبابية اليابانية التي بلغت مراحل متطورة خاصة في مجال إدارة البرامج الشبابية وتنظيمها بالإضافة إلى استراتيجية تفعيل المراكز الشبابية والمراكز المتخصصة.



وأشارت العمادي إلى أن الزيارة مثلت فرصة للتفاعل مع تجارب اليابان من خلال البرامج التي تم تصميمها لصقل مهارات الشباب من خلال الاحتكاك بنظرائهم في مختلف الدول والاطلاع على تجاربهم العالمية في مجال القيادة.



وأوضحت أن الوجه الآخر للزيارة يكمن أيضا في تعريف اليابانيين بما حققته مملكة البحرين من تطور ونماء في مجال الشباب وبرامجها الرائدة التي ساهمت في تأهيل المهارات القيادية والفكرية اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.



وأعربت العمادي عن شكرها وتقديرها لسعادة السفير أحمد الدوسري سفير مملكة البحرين في اليابان على اهتمامه بزيارة الوفد البحريني لليابان وتسهيل مهمته اثناء الزيارات الرسمية واللقاءات مع المسئولين بالإضافة الى حرصه على حضور بعض اللقاءات واثراء الاجتماعات.



ن.ف/خ.س



بنا 0838 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/07/10 - 44 : 11 AM