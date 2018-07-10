انطلاق اعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بكين في 10 يوليو / بنا / انطلقت في العاصمة الصينية بكين اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني لبحث سبل تفعيل ودعم العلاقات العربية الصينية في مختلف المجالات ولا سيما، المجال الاقتصادي.



وقد القى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة في مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-العربي التي أقيمت صباح اليوم بقاعة الشعب الكبرى في بكين .



وأعلن شي، كما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة شينخوا، أن الصين والدول العربية قد اتفقت على تأسيس "شراكة استراتيجية للتعاون الشامل والتنمية المشتركة والتوجه نحو المستقبل".



ويهتم الجانبان بتهيئة الخطط لخلق تعاون استراتيجي شامل مشترك، يتضمن السياسة والأمن والترابط الاستراتيجي والتعاون العلمي والتبادل الإنساني والثقافي وغيرها من مجالات التعاون.



خ.س



بنا 0723 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/10 - 28 : 10 AM