الأمانة العامة تشارك في الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بالكويت الكويت في 10 يوليو / بنا / اختتم يوم أمس، في دولة الكويت الاجتماع الثالث والعشرون للجنة العمليات والتدريب في القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط في الجيش الكويتي اللواء الركن محمد عبدالله الكندري وبحضور سعادة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي وقائد قوات درع الجزيرة المشتركة ومساعدي رؤساء أركان القوات المسلحة الخليجية للعمليات والتدريب.



وأكد سعادة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي أن هذا الاجتماع يهدف لتنسيق العمل العسكري الخليجي المشترك ومتابعة تنفيذ المقترحات التي اعتمدت في الاجتماعات السابقة، ووضع التصورات والرؤية المستقبلية لمسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك لتحقيق ما تتطلع إليه القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تقدم وتطور في مجال التكامل الدفاعي.



وأشاد اللواء الركن محمد عبدالله الكندري بما قدمته الوفود المشاركة من مقترحات تصبوا لتطوير العمل العسكري الخليجي المشترك، ووضع آلية عمل تتواكب مع التطلعات المستقبلية المشتركة بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0659 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/07/10 - 14 : 10 AM