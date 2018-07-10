بدء انقاذ اخر العالقين من الصبية في كهف في تايلاند شيانج راي في 10 يوليو / بنا / بدأت في تايلاند اليوم عملية انتشال اخر مجموعة من الصبية العالقين وهم خمسة، بعد ان تمكن الغواصون من انقاذ ثمانية منهم خلال اليومين الماضيين.



ومضت عملية امس الاثنين، التي أنقذت أربعة صبيان، أسرع وأكثر سلاسة من اليوم السابق، والتي أنقذت أيضا أربعة صبيان، مما أثار الآمال بأن نهاية المحنة المريعة يمكن أن تكون شارفت على الانتهاء.



ويشارك عشرات الغواصين في عملية الانقاذ بالغوص لنحو 10 كيلومترات من خلال ممرات ضيقة مازالت مغمورة تماما بالماء.



وقد استحوذت محنة الاطفال 12 ومدربهم على اهتمام العالم اجمع ، بعد ان بقوا محاصرين 17 يوما داخل كهف مغمور بالمياه بسبب الفيضانات الشديدة التي سدت طريقهم إلى الخروج.









خ.س



بنا 0639 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/10 - 46 : 09 AM