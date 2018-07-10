كوريا الجنوبية تلغي مناورات دفاعية سنوية مع استمرار المحادثات مع الشمال سيئول في 10 يوليو / بنا / قررت كوريا الجنوبية اليوم إلغاء مناورات دفاعية سنوية على ضوء تحسن العلاقات مع كوريا الشمالية.



وقالت سيئول إنها قررت إلغاء هذه المناورات التي تهدف لاختبار القدرات الحربية للبلاد كانت تجرى في إطار تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة جرى تعليقها، لكنها ستجري تدريبات عسكرية منفردة للحفاظ على جاهزيتها.



وكانت سيئول وواشنطن اتفقتا الشهر الماضي على وقف التدريبات المشتركة بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المناورات الحربية عقب القمة التاريخية التي جمعته بزعيم كوريا الشمالية في سنغافورة في 12 يونيو .



وتنشر الولايات المتحدة نحو 28500 عسكري في كوريا الجنوبية وتنظم بشكل دوري عمليات تدريب مشتركة.



وكان من المفترض ان يشارك نحو 17500 جندي أميركي في مناورات "اولتشي فريدون غارديان" على مدى اسبوعين. كما تشمل المناورات تدريب محاكاة للقيادة على الكمبيوتر تندد به بيونغ يانغ على انه تدريب على غزو لأراضيها.





خ.س



بنا 0622 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/07/10 - 26 : 09 AM