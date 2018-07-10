الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين في قلقيلية ويهدم منازل داخل اراضي 48 قلقيلية في 10 يوليو / بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من مدينة قلقيلية،



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" ان قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى جهة مجهولة بعد أن عبثت بمحتويات منزليهما.



وفي مدينة قلنسوة داخل أراضي الـ 1948 هدمت السلطات الاسرائيلية، اليوم منزلين.



ونقلت وكالة الانباء، عن فلسطينيين من المدينة ان الشرطة حاصرت الحي السكني في الجهة الغربية من المدينة، ومنعت السكان من الاقتراب ووفرت الحماية للجرافات التي شرعت بتنفيذ عملية هدم لمنزلين، بذريعة "البناء غير المرخص".



وكانت السلطات الإسرائيلية، هدمت الأحد فقط، أربعة منازل في حي الظهر في مدينة أم الفحم، كما هدمت الثلاثاء الماضي منزلا قيد الإنشاء في حي الظهرات في عرعرة المجاورة.



ومنذ عام 2017 هدمت السلطات الإسرائيلية 11 منزلا ومنشأة في مدينة قلنسوة، ولا يزال شبح الهدم يهدد أكثر من 50 منزلا.





خ.س



بنا 0559 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/10 - 05 : 09 AM