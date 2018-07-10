141 قتيلا وعشرات المفقودين في حصيلة جديدة مؤقتة لضحايا الفيضانات في اليابان طوكيو في 10 يوليو / بنا / ارتفعت إلى 141 قتيلا الحصيلة المؤقتة للأمطار الغزيرة التي هطلت على غرب اليابان بكميات غير مسبوقة منذ 30 عاما.



وقال متحدث باسم الحكومة إن 75 الف شخص يشاركون اليوم في عمليات البحث عن ناجين محتملين وفي أعمال التنظيف وازالة الركام في المناطق المنكوبة في غرب الارخبيل حيث لا يزال عشرات الاشخاص في عداد المفقودين.



وأدت الأمطار التي هطلت بغزارة غير مسبوقة بين الجمعة والأحد الى فيضانات ضخمة وسيول وحلية واضرار مادية جسيمة كما تسببت باحتجاز العديد من السكان في منازلهم التي رفضوا اخلاءها على الرغم من ان السلطات كانت نصحتهم بذلك قبيل الكارثة.



وفي العديد من المدن والبلدات حصلت انزلاقات تربة هائلة جرفت معها منازل لم يبق منها سوى أكوام من الأخشاب، ودمار كبير.



واليوم الثلاثاء عادت الشمس لتسطع على المنطقة وسط درجات حرارة تبلغ 35 درجة مئوية في الظل مما عقد مهمة فرق الانقاذ الذين باتوا مهددين بالإصابة بفرط الحرارة والتعرض لضربة الشمس.



خ.س



بنا 0529 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/10 - 33 : 08 AM