مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 10 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



/ جلالة الملك المفدى يهنئ الحاكمة العامة لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادها.

/ جلالة الملك المفدى يعزي إمبراطور اليابان بضحايا الفيضانات.

/ أمر ملكي بتعيين وكيلين مساعدين في ديوان الرقابة المالية والإدارية.



/ سمو رئيس الوزراء يعزي القيادة اليابانية في ضحايا الفيضانات.

/ سمو رئيس الوزراء يوجه إلى: دراسة مقترحات الغرفة لتطوير العمل التجاري.



/ سمو ولي العهد يعزي في ضحايا الفيضانات التي ضربت اليابان.



/ القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل المجلس الأعلى للصحة.

/ وزير الداخلية يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي تعزيز التعاون الأمني.

/ وزير العدل: التصدي بحزم لأي محاولات تمس سلامة العملية الانتخابية واستقلالية القرار الوطني.

/ وزير الكهرباء يطلع مجموعة «حجي حسن العالي» على مشاريع الطاقة المتجددة.

/ وزير شئون الشباب الرياضة : 23 برنامجا يوفرون 650 فرصة تدريبية في مركز المحرق الشبابي النموذجي.

/ زير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني يستقبل نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق

/ الشيخة مي تشارك في حفل تسجيل موقع واحة الأحساء على قائمة التراث العالمي.

/ السفير الصيني يصرح: برنامج التعاون الزراعي مع البحرين يكمل المرحلة الرابعة.. والبدء في الخامسة.



/ وكيل الخارجية تشيد بالجهود الأمريكية لحفظ الأمن والاستقرار.



/جامعة البحرين الأولى على مستوى المملكة حسب التصنيف العالمي QS.



/ رئيسة وزراء بريطانيا تعين جيريمي هانت وزيرا جديدا للخارجية.

/ أردوغان يبدأ ولاية رئاسية جديدة بصلاحيات معززة ويسعى إلى التهدئة.

/ مجلس الأمن يندد بالإجماع باستخدام الأطفال في النزاعات.



م خ/خ.س



بنا 0458 جمت 10/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/10 - 02 : 08 AM