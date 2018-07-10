مطالعات الصحف في البحرين

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2018/07/10 - 02 : 08 AM
المنامة في 10 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وأبرز الموضوعات والقضايا والمستجدات المحلية والعربية والدولية.
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:
/ جلالة الملك المفدى يهنئ الحاكمة العامة لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادها.
/ جلالة الملك المفدى يعزي إمبراطور اليابان بضحايا الفيضانات.
/ أمر ملكي بتعيين وكيلين مساعدين في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
/ سمو رئيس الوزراء يعزي القيادة اليابانية في ضحايا الفيضانات.
/ سمو رئيس الوزراء يوجه إلى: دراسة مقترحات الغرفة لتطوير العمل التجاري.
/ سمو ولي العهد يعزي في ضحايا الفيضانات التي ضربت اليابان.
/ القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل المجلس الأعلى للصحة.
/ وزير الداخلية يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي تعزيز التعاون الأمني.
/ وزير العدل: التصدي بحزم لأي محاولات تمس سلامة العملية الانتخابية واستقلالية القرار الوطني.
/ وزير الكهرباء يطلع مجموعة «حجي حسن العالي» على مشاريع الطاقة المتجددة.
/ وزير شئون الشباب الرياضة : 23 برنامجا يوفرون 650 فرصة تدريبية في مركز المحرق الشبابي النموذجي.
/ زير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني يستقبل نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق
/ الشيخة مي تشارك في حفل تسجيل موقع واحة الأحساء على قائمة التراث العالمي.
/ السفير الصيني يصرح: برنامج التعاون الزراعي مع البحرين يكمل المرحلة الرابعة.. والبدء في الخامسة.
/ وكيل الخارجية تشيد بالجهود الأمريكية لحفظ الأمن والاستقرار.
/جامعة البحرين الأولى على مستوى المملكة حسب التصنيف العالمي QS.
/ رئيسة وزراء بريطانيا تعين جيريمي هانت وزيرا جديدا للخارجية.
/ أردوغان يبدأ ولاية رئاسية جديدة بصلاحيات معززة ويسعى إلى التهدئة.
/ مجلس الأمن يندد بالإجماع باستخدام الأطفال في النزاعات.
م خ/خ.س
بنا 0458 جمت 10/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/10 - 02 : 08 AM