الطقس في مملكة البحرين : حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار المنامة في 10 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله حار مع غبار خفيف وتصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار ولكنه غائم جزئيا في البداية.



الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحيانا وتقل سرعتها لتصل من 10 إلى 15 عقدة خلال الليل.



وتحذر الارصاد من رياح شمالية غربية قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج : من قدم الى ثلاثة اقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة : العظمى 43 درجة مئوية ، والصغرى :33 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية : العظمى 70 % ، والصغرى 15 % .





م خ



بنا 0408 جمت 10/07/2018





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