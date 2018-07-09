تعين جيريمي هانت وزيرا جديدا للخارجية البريطانية خلفا للوزير المستقيل بوريس جونسون لندن في 9 يوليو / بنا / أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي عن تعين جيريمي هانت وزيرا جديدا للخارجية البريطانية خلفا للوزير المستقيل بوريس جونسون.



وذكر بيان صدر عن مكتب تيريزا ماي الليلة أن "الملكة اليزابيث الثانية وافقت على تعيين النائب جيريمي هانت وزيرا جديدا للخارجية البريطانية".



وجدير بالذكر أن الوزير الجديد جيريمي هانت ينتمي الى حزب المحافظين، وشغل منصب وزير الصحة منذ عام 2012، وقد كان من الداعين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي.











م.ح.



بنا 2034 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/09 - 42 : 11 PM