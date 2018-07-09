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وزير الداخلية السعودي يبحث مع رئيس المالديف العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية
2018/07/09 - 08 : 11 PM
ماليه في 9 يوليو / بنا / استقبل الرئيس المالديفي عبدالله عبدالقيوم اليوم وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز الذي يزور المالديف حاليا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية انه جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة الدولية.

وكان وزير الداخلية السعودي قد وصل في وقت سابق اليوم إلى جمهورية المالديف في زيارة رسمية.


م.ح.

بنا 2003 جمت 09/07/2018


عدد القراءات : 17         اخر تحديث : 2018/07/09 - 09 : 11 PM
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