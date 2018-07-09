الشيخة عائشة بنت جابر آل خليفة تفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة واشنطن للفنون التعبيرية واشنطن في 9 يوليو / بنا / فازت سعادة الشيخة عائشة بنت جابر آل خليفة بعضوية مجلس إدارة منظمة واشنطن للفنون التعبيرية بعد التصويت بالأجماع دعماً لترشيحها لتصبح العضو الأحدث بمجلس إدارة المنظمة المعنية بتشجيع ودعم الفنون في واشنطن العاصمة وضواحيها، وذلك عرفاناً بالاهتمام الذي أبدته سعادتها في مجالات تعزيز الفن الهادف ودليلاً على العلاقات الاجتماعية القوية التي تربطها بالدوائر المؤثرة في واشنطن العاصمة. وستستمر عضويتها في مجلس إدارة المنظمة حتى أغسطس ٢٠٢٠م.



وتعتبر سعادة الشيخة عائشة بنت جابر آل خليفة من المهتمين شخصياً بالفنون كما تحترف الرسم، فقد حصلت على شهادة البكالوريوس من كلية ماساتشوستس للفن والتصميم بمدينة بوسطن الأمريكية. ومنذ أن انتقلت إلى الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تعيين زوجها سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفيراً لمملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، أثار إعجابها المشهد الثقافي والفني الغني في واشنطن العاصمة وتعدد متاحفها وأروقتها الفنية.



الجدير بالذكر أن منظمة واشنطن للفنون التعبيرية تأسست في العام ١٩٦٦م، وتهدف بربط المجتمع بالفنان من خلال التعليم والأداء لفتح آفاق أوسع للتفاهم والتعاطف في العالم من خلال استخدام لغة الفن.

وقد حصلت المنظمة على جائزتي المحافظ للمساهمة البارزة في التعليم الفني عام ٢٠١٥م والتميز في خدمة الفنون عام ٢٠١٢م، كما كانت أول منظمة من نوعها تحصل على الميدالية الوطنية للفنون من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما .





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1735 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/07/09 - 40 : 08 PM