الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 9 يوليو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الثلاثاء سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ومغبر ليلاً.



الرياح: شمالية غربية من 15 الى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً وتقل سرعتها من 10 الى 15 عقدة عند المساء.



وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية.. والصغرى: 32 درجة مئوية.







م.ح./ع ذ



بنا 1700 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/09 - 16 : 08 PM