وزير الخارجية يبحث مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تدعيم العلاقات بين البلدين وقضايا المنطقة والعالم بكين في 9 يوليو / بنا / اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية، مع معالي السيد وانغ يي، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية.

وقد أشاد معالي وزير الخارجية بالمسار المتميز للعلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، وما تشهده هذه العلاقات من تطور وما تحرزه من تقدم مستمر يجسد إرادة قيادتي البلدين في المضي قدمًا بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك على المستويات كافة، منوهًا معاليه بالدور الفاعل الذي تقوم به جمهورية الصين الشعبية على الساحتين الإقليمية والدولية وحرصها على التواصل والتنسيق مع الدول العربية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وعبر معالي وزير الخارجية عن تطلعه لنجاح الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي سيفتتحه غدًا فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والخروج بنتائج بناءة تصب في صالح تعزيز العلاقات بين الجانبين العربي والصيني على مختلف الأصعدة.



من جانبه، أعرب معالي السيد وانغ يي عن اعتزاز جمهورية الصين الشعبية بما يجمعها من علاقات صداقة قوية مع مملكة البحرين وتطلعها الدائم إلى فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.



وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بتدعيم العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، والتشاور حول أهم القضايا في المنطقة والعالم وسبل إرساء الأمن والسلم.



كما تم التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة والخاصة، والتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1630 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/09 - 37 : 07 PM