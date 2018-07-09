المتحدث باسم قوات التحالف: لدينا أدلة تؤكد وجود خبراء عسكريين أجانب لتدريب المليشيا الحوثية وتزويدها بمنظومة اتصالات عسكرية الرياض في 9 يوليو / بنا / أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، امتلاك قوات التحالف أدلة لوجود خبراء عسكريين أجانب لتدريب أفراد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران عسكرياً، وتزويدها بمنظومة اتصالات متكاملة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالرياض، للحديث عن المستجدات التي تشهدها الحرب ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في اليمن، تأكيده تورط تنظيم حزب الله الإرهابي في هذا الأمر، وإسهامه في تشغيل مواقع مختلفة للقيادة والسيطرة بمحافظة صعدة، دمرت قوات التحالف 5 مواقع منها بعد استهدافها في جبال مشطب ومران ورازح والمقلق والنوعة.



وحول العمل الإنساني في اليمن خلال الأيام الماضية، أوضح العقيد المالكي أن عدد التصاريح التي أصدرتها قيادة قوات التحالف لدعم الشريعة في اليمن من 26 مارس 2015م إلى 9 يونيو 2018م بلغت 26997 تصريحاً، منوهاً بتصدر السعودية قائمة الدول المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2018م، حيث وصلت المساهمات من السعودية إلى 530.4 مليون دولار، مشيداً بما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن لـ 4.954.742 مستفيداً خلال 167 يوماً.



وعن العمليات العسكرية في الداخل اليمني، أكد أن الإنجازات تتواصل، مشيراً إلى الانتصارات المتواصلة للجيش النظامي اليمني المدعوم من قوات التحالف في عددٍ من الجبهات، على غرار التحرك المستمر في صعدة باتجاه مركز المحافظة، بعد تطهير جملة من المناطق في تلك المحافظة، وهو الحال على مستوى العمليات العسكرية في محافظتي تعز والبيضاء.



ولفت الانتباه إلى استخدام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران النساء اليمنيات وتجنيدهن في صفوف المقاتلين بعد مقتل الأزواج والأبناء، مستغلةً المرأة اليمنية بشعار الثأر للإبن أو الزوج، موضحاً أن المليشيا أهانت المرأة اليمنية بشكل غير مسبوق في تاريخ اليمن، وهذا دليل على همجية المليشيا وتجاهلها للعرف والقانون الدولي، حيث إنها لم تكتفِ بانتهاك براءة الأطفال عبر تجنيدهم في صفوفها، بل ها هي اليوم تنتهك أنوثة المرأة بشكلٍ سافر.



وعن العمل العسكري على الحدود الشمالية لليمن المتاخمة لحدود السعودية الجنوبية، بين العقيد المالكي أن معظم هذه المناطق جرى تطهيرها من عبث الميليشيا، في حين لازالت المحاولات البائسة منها بإطلاق صواريخ بالستية ومقذوفات باتجاه السعودية بشكل مستمر، حيث جرى اعتراض صاروخين بالستيين أطلقا من الداخل اليمني خلال هذا الأسبوع، مبيناً أن قواعد إطلاق هذه الصواريخ تتمركز في منطقة صعدة وعمران، لافتاً النظر إلى عدد الصواريخ البالستية والمقذوفات التي أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران منذ بداية الحرب بلغ 158 صاروخاً, و42924 من المقذوفات، كما بلغ إجمالي خسائر المليشيا الحوثية من تاريخ 2 يونيو 2018م حتى 9 يونيو 2018م 285 من المواقع والأسلحة والمعدات، فيما وصل عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية إلى 716 قتيلاً.







م.ح./ع ذ



بنا 1629 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/09 - 33 : 07 PM