مجلس الوزراء الكويتي يدين الهجمات الإرهابية في السعودية والصومال وتونس الكويت في 9 يوليو / بنا / أدان مجلس الوزراء الكويتي قيام مجموعة من الإرهابيين بإطلاق النار على نقطة الضبط الأمني في المملكة العربية السعودية والذي أسفر عن مقتل رجل أمن وأحد المقيمين.



وأكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية وتأييدها ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها داعيا المولى عز وجل أن يحفظ السعودية وشعبها من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الداخلية في العاصمة الصومالية مقديشو والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى.



وأدان المجلس أيضا الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية لعناصر الحرس الوطني التونسي في ولاية جندوبة في جمهورية تونس والذي أدى إلى مقتل عدد من قوات الشرطة التونسية مؤكدا وقوف دولة الكويت مع الجمهورية التونسية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.



م.ح./ع ذ



بنا 1518 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/09 - 39 : 06 PM