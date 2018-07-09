السفير الفلسطيني لـ " بنا " : خيمة نخول كالعرس الثقافي العالمي المنامة في 9 يوليو / بنا / نوه السفير الفلسطيني لدى مملكة البحرين السيد طه عبدالقادر بأن صيف البحرين يعتبر كالعرس الثقافي البحريني الخليجي العالمي بمشاركة معظم السفارات الشقيقة والصديقة الى جانب الوزارات والمؤسسات في مملكة البحرين، منوهاً بأن هذا الحضور المميز يدل على عظمة ومكانة الثقافة والتراث في مملكة البحرين .

وفِي تصريح له مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، أكد السفير الفلسطيني أن هذه الفعاليات الثقافية كخيمة نخول تعكس الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ويدل على المستقبل الواعد لمملكة البحرين، منوهاً بأن الجميل في الامر بأن هذه الفعالية سوف تستمر لمدة شهرين مع تنوع الأنشطة متوقعاً حضور كبير سيستمر طيلة فترة تنظيم الخيمة من قبل المواطنين والمقيمين.



وأشاد السفير الفلسطيني بنشاطات خيمة نخول مؤكدا أنها في كل سنة تتميز عن التي تسبقها من خلال الأنشطة الجديدة والمتنوعة والفضل في ذلك يرجع الى جهود العاملين في هيئة البحرين للثقافة والاثار على رأسهم معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.



وأضاف السفير الفلسطيني أن هناك مشاركة من قبل السفارة الفلسطينية في نشاطات خيمة نخول من خلال الرقص الفلكلوري بالإضافة قسم فلسطيني به نشاطات للأطفال ومشاركة من فرقة الدبكة الفلسطينية الى جانب الرسومات التي يشارك بها الأطفال ، معرباً عن سعادته للمشاركة الفلسطينية في خيمة نخول.



وأضاف السفير الفلسطيني أن الخيمة تحظى بحضور جماهيري سواء على المستوى الدبلوماسي أو من قبل المواطنين والمقيمين ، مشيداً بالجهود التي بذلت في تنظيم خيمة نخول والتي أخذت جهداً وتعباً كبيرين للوصول الى هذه النتائج الإيجابية وسط حضور ومشاركة متميزين .



ونوه السفير الفلسطيني بأن مهرجان صيف البحرين هو عبارة عن ملامح ثقافية من حول العالم على أصعدة الفن، الموسيقى، التشكيل والمسرح وغيرها عبر عروض وحفلات تقام على خشبة مسرح خيمة نخول بالمحرق .



ويأتي المهرجان هذا العام بالتزامن مع احتفاء هيئة البحرين للثقافة والآثار بـ«المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية 2018». وتمثل الأنشطة التي يقدمها مهرجان الصيف وجهة ملائمة لجميع أفراد العائلة، حيث تعبر هذه الفعاليات العامة للجمهور عن نموذج متميز للتواصل الحضاري والتبادل الثقافي.



كما و تحتفي هيئة البحرين للثقافة و الآُثار كل عامٍ بموسم الصيف على طريقتها الخاصة، فمن خلال مهرجان صيف البحرين السنويّ، والذي يمتد على مدار شهرين، تفتح "خيمة نخّول" مساحتها لتستقبل كل العائلات في موقعٍ واحد يضم العديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والترفيهية ويقدّم الفائدة في قالبٍ جديد وممتع. وتعدّ الورش التعليمية من أهم فعاليات خيمة نخّول، فمن خلال جذب الأطفال ومحاكاة فضولهم في تعلم الأشياء الجديدة، لاسيّما الحرف اليدوية، الفنون، الموسيقى، التكنولوجيا، الطهي، وغيرها، يكون مهرجان صيف البحرين قد حقق الجزء الكبير من أهدافه.





كتبت : ايمان نور





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1517 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/07/09 - 29 : 08 PM