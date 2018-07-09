وزير الخارجية الأميركي يقوم بأول زيارة له إلى أفغانستان منذ تعيينه في منصبه كابول في 9 يوليو / بنا / وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى كابول اليوم في زيارة لم تكن معلنة، وهي الأولى له إلى أفغانستان منذ تعيينه في منصبه في أبريل الماضي.



وذكرت اذاعة "سوا" أن بومبيو التقى مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومن المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحافيا من القصر الرئاسي الأفغاني في وقت لاحق اليوم.



وتعهد وزير الخارجية الأميركي للرئيس الأفغاني خلال اللقاء بدعم مساعيه لبدء محادثات سلام مع حركة "طالبان"، وأكد مجددا على استعداد الولايات المتحدة للمشاركة في هذه المحادثات.



وتأتي زيارة بومبيو الحالية الى أفغانستان في ختام جولة أسيوية شملت كوريا الشمالية، واليابان، وفيتنام.







م.ح./ع ذ



بنا 1458 جمت 09/07/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/07/09 - 04 : 06 PM